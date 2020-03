Kommunen anmoder sine ansatte om å jobbe hjemmefra

Nyheter

Som vi har hørt klokken 14.15, så klargjorde Statsminister og Helseminister at det ville bli nye og veldig strenge tiltak fra klokken 18.00 i dag. De vil selvfølgelig da avløse mange av de tiltakene som vi kom med tidligere i dag. Vi arbeider nå hardt for å effektuere de påleggene som nå kommer fra Regjeringen, skriver ordfører Geir Arild Espnes i en pressebrief.

Dette er krisestabens lokale tilleggstiltak:

Krisestaben deles fra i morgen i to. En del har hjemmekontor. Den andre delen er på Rådhuset. Det samme gjelder politisk: ordfører og varaordfører veksler på å være på rådhuset og å ha hjemmekontor.

Stadig flere i kommunens administrasjon blir anmodet om å arbeide heimefra for å være sikre på at vi klarer å holde driften oppe.

Så ber vi de som har spørsmål om først å se på Folkehelsedirektoratet sine sider, ring nummeret der før kommunen. Det er 815 55 015. Se på FHI sine sider. Og husk det er kommunen som organiserer testing. Ikke fastlegene.

Så minner vi om at kriteriene for testing for koronasmitte. Det er at en enten har vært i områder med vedvarende smittefare, har vært i kontakt med mennesker med påvist koronainfluensa Sars COV 2 og som har symptomer; hoste, feber sår hals.

Krisestaben har stor forståelse for frustrasjon vedrørende venting. De påpeker at leger og helsepersonell står på og jobber så raskt de kan.

Oppdelingen av krisestaben iverksettes fra fredag morgen. Å organisere kommunens administrasjon slik at de ansatte kan jobbe hjemmefra vil trolig ta litt lenger tid.

Krisestaben ser også på muligheten for å opprette beredskapsbarnehager og -skoler for at foreldre som jobber i helsesektoren og andre nøkkelstillinger ikke skal bli nødt til å holde seg hjemme for å ta seg av sine små.

Varaordfører Elisabeth Hals gikk torsdag ut på Facebook med en oppfordring til hyttebefolkningen om å ikke komme til Oppdal.

- Vi har ikke beredskap nok til den befolkningsøkningen dette ville medført, hvis de innreisende i tillegg skulle bli syke. Da må de i så fall kontakte deres egen fastlege og reise hjem igjen, sier Hals.

Vigdis Thun tror kommunen nå begynner å komme over i en fase hvor det ikke vil bli gjennomført så veldig mye smittetesting, da kommunen har begrenset med materiellet som brukes til dette.

Hvem som eventuelt testes avgjøres av kommuneoverlegen. De som sitter i karantene på Sanatelltunet, helsesenteret og BOAS har fortsatt ikke vist tegn til å ha noen koronasymptomer.