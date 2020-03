Nå stenger treningssentrene – politiske møter avlyses

Nyheter

«Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sagt at det nå utover skal strammes gradvis til framover. Det gjør vi også i Oppdal og går enda litt lenger og er enda strengere enn sentrale myndigheters krav og anbefalinger. Det skal jeg komme med til slutt», skriver ordfører Geir Arild Espnes i en pressemelding.

«Så kan det være noe som kritiserer at både sentrale myndigheter og oss for at vi ikke har tatt hardere i fra starten av. Men det er slik i dag at veldig mange er i vitale samfunnsfunksjoner, og det er viktig at vi ikke har et samfunn som ikke fungerer. I situasjonen som vi nå er inne i vil aktiviteten gradvis avta, og vi går nå mot en kontrollert nedstengelse av enkelte funksjoner. Vi må hele tiden veie smittervernsfortjenesten ut mot sammfunnskostnadene. Dette er en vanskelig avveining som jeg har overlatt til de som har dette som arbeidsfelt. Samfunnsmedisinerne. Det er oppe i det hele viktig å huske på at et samfunn som ikke fungerer vil lamme oss alle.»

- Tiden er inne for å stole på hverandre. Ha tillit. Nå er det tid for dugnad. Nå må vi holde sammen, oppfordrer ordføreren.

«Husk at dette er en situasjon som forandrer seg fra dag til dag. Det som var riktig i går, kan være feil i dag.»

Kommuneoverlege, ordfører og krisestab har besluttet