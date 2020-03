Oppdal videregående skole stenges

Nyheter

Fra før er flere skoler stengt på grunn av smitte og mulig smitte blant elever eller folk som står elever nær. I dag ble det først tatt en avgjørelse i samråd med fylkeslegen om å stenge de andre videregående skolene i Trondheim, pluss randskolene Melhus og Malvik.

Det skriver Trøndelag fylkeskommune på sine sider.

Rektor Torkild Svorkmo-Lundberg bekrefter til Opdalingen at skolen stenges.

- Norge ga opp allerede før de hadde sitt første tilfelle Stig Aron Frøseth i Macau mener norske myndigheter er alt for passive i bekjempelsen av koronaviruset.

På bakgrunn av omfanget ser fylkesrådmannen seg nødt til å stenge de andre skolene.

- Vi ønsker med dette tiltaket hindre smittespredning og å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig. Vi ser tendenser til at samme situasjon kan utløse ulike tiltak i ulike kommuner, og dette bidrar til uro, noe vi absolutt ikke ønsker. Vi ser også at andre fylkeskommuner iverksetter tilsvarende tiltak som det vi gjør. Vi ønsker å ha fokus på primæroppgavene våre og sikre god opplæring til alle elever i de videregående skolene i fylket. Vi ser at ved en slik avgjørelse går ut over de nasjonale anbefaling som foreligger. Vi trenger nå noe tid til å få oversikt, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Nasjonale føringer går ennå ikke ut på å stenge alle landets skoler.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider: Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Som hovedregel anbefaler vi ikke stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning. Midlertidig stenging ved påviste enkelttilfeller for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing kan vurderes.