Ber hyttefolk fortsette å holde seg hjemme

Varaordfører Elisabeth Hals i Oppdal kommune ber fritidsinnbyggerne holde seg hjemme. Det opplyser hun i en e-post til Opdalingen.

- Vi vil gjenta oppfordringen til vår fritidsbefolkning om å holde seg hjemme. Vi er i kriseberedskap og er ikke dimensjonert for en voksende befolkning av fritidsinnbyggere, sier Hals.

Ikke være syk på hytta

Varaordføreren påpeker at de ikke kan utføre testing eller behandling av fritidsbefolkningen.

- For de som allerede er på hytta, vil vi minne om at dersom du er i karantene, skal denne overholdes også her. Dersom du kjenner symptomer som luftveisplager, sår hals, hoste, feber; sett deg i bilen og kjør hjem, oppfordrer Hals.

Har ikke nok kapasitet

Også Røros kommune ber hyttefolket holde seg hjemme, og ikke dra på hytta. Fungerende ordfører Christian Elgaaen påpeker at Røros er en stor hyttekommune, men med en liten befolkning og et veldig begrenset helseapparat.

- Ved et smitteutbrudd, vil helsetilbudet vårt strekkes til det ytterste bare med å ta vare på lokalbefolkninga. Vi vil ikke ha kapasitet til å bistå deg dersom du er i karantene eller isolasjon på en av de mange hyttene i rundt om i kommunen, og vi vil ikke ha ledige behandlingsplasser for å ta oss av deg dersom du blir syk. Det er viktig at du oppholder deg der du har ditt primære helsetilbud, skriver Elgaaen på kommunens hjemmeside.