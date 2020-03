Det siste prøveresultatet er negativt

Nyheter

- Det er ikke så mye nytt å melde om, men vi har fått det siste prøveresultatet og det er negativt. Det er vi glade for, sier varaordfører Elisabeth Hals til Opdalingen.

Dermed har tre av de sju som har blitt testet for koronasmitte i Oppdal testet positivt, mens de fire siste er friske.

Det er ikke tatt flere prøver på nåværende tidspunkt.

- I dag har vi jobbet fryktelig mye med å tilrettelegge og rigge i forbindelse med de tiltakene vi kom med i dag tidlig, og særlig da det rundt beredskapsskoler og -barnehager. Jeg tror skolene og barnehagene nå har fått litt mer presis info om hva som gjelder, sier Hals.

Nå er det altså bare opp til foreldre med yrker som er kritiske for at samfunnet skal gå rundt å ta kontakt med deres respektive barnehager og skoler ved behov.

- Vi må selvsagt ta høyde for at det kan bli endringer også i tiden framover. Folkehelseinstituttet kommer med nye retningslinjer daglig og det er ikke alltid så lett for folk å holde seg oppdatert. Vi kommer til å oppdatere media også jevnlig i helgen.

Nye retningslinjer for hvem som skal testes for koronasmitte Hvis man får symptomer mens man er i karantene skal man isolere seg til man har vært symptomfri i sju dager.