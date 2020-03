To nye koronatilfeller i Oppdal

Nyheter

Mandag ble det klart at én av bryllupsgjestene i Oppdal testet positivt på koronaviruset. Nå er det klart at ytterligere to gjester har viruset. Det opplyser varaordfører Elisabeth Hals i Oppdal.

- Totalt sju personer er nå testet for koronavirus i Oppdal. Av disse har tre personer testet positivt og er isolert, tre har testet negativt og det siste prøvesvaret ventes i løpet av dagen i dag, skriver Hals i en oppdatering til Opdalingen.

Delvis åpne skoler og barnehager

Skolene og barnehagene over hele landet er nå stengt, men kommunene må ha et tilbud til barn der foreldrene har samfunnskritiske jobber.

- Når det gjelder stenging av skoler og barnehager er det viktig å minne om at de foreldrene som har arbeid innen kritiske funksjoner likevel skal ha et tilbud. Regjeringen la frem punkter på hvilke funksjoner det gjelder i går, her i Oppdal har vi besluttet at dette også gjelder arbeidstakere innen dagligvare. Foreldre/foresatte må melde fra til sine respektive barnehager og skoler, skriver Hals.

Rådhuset er stengt

Rådhuset i Oppdal er nå stengt for publikum. De ansatte i rådhuset har hjemmekontor i den utstrekning det lar seg gjøre.

- Servicetorget er selvsagt tilgjengelig på telefon og fra i dag har vi styrket servicetorget med en egen ressurs som kan svare på spørsmål rundt korona. Dette håper vi vil avlaste legesentrene som vi vet har hatt mange henvendelser de siste dagene. NAV er tilgjengelig på telefon 90728582 eller 92613231 og kan også gjøre enkeltavtaler, skriver Hals.

Helpegruppe på Facebook

Det er blitt opprettet en Facebook gruppe med navnet «Hjelpegruppa for folk som trenger bistand under koronakrisen».

- Vi vil få berømme dette initiativet og oppfordre folk til å melde seg inn enten en har mulighet for å hjelpe til eller trenger hjelp selv, skriver Hals.

- Ellers vil vi få minne alle som er i karantene om å overholde denne, alle bør følge med på www.fhi.no der kommer det stadig ny informasjon og husk god håndhygiene. Denne dugnaden skal vi få til sammen!