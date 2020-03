- Utsett det du ikke må

Nyheter

Kriseledelsen i Rennebu har fredag vært samlet i møte, og ordfører Ola Øie forteller at de blant annet har gått gjennom ansattelistene i kommunen.

- Vi lager oss en oversikt og er heller ikke større enn at vi kjenner våre medarbeidere. Kriseledelsen ønsker at de som kan ha hjemmekontor, jobber fra hjemmekontoret. Elllers kan jeg opplyse om at det fortsatt ikke er påvist koronasmitte i Rennebu, og slik vil vi helst det skal fortsette, sier han.

Glad i hyttefolket, men..

Oppfordringen er derfor å utsette det du ikke må, for all ekstra aktivitet kan medføre ekstra belastning på vitale funksjoner i samfunnet.

Øie retter en spesiell henstilling til hyttefolket.

- Vi er veldig glade i hyttefolket vårt her i Rennebu, det må det ikke være noen tvil om. Vi ber likevel om at hytteturen utsettes, sier han.

Unngå hamstring

Ordføreren har også merket seg tendensen til at folk hamstrer dagligvarer, noe som ofte fører til at andre ikke får tak i nødvendige varer til husholdningen.

- Norge har nok mat, så det er ikke nødvendig å hamstre, heller ikke her i Rennebu, sier han.