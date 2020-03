Auna legesenter er flyttet - koronastasjonen overtar lokalene

Nyheter

Søndag ettermiddag opplyser ordfører Geir Arild Espnes ovenfor Opdalingen at Auna legesenter er flyttet til sine nye lokaler ved nye Oppdal distriktsmedisinske senter. Auna legesenter åpner på mandag.

Lokalene legesenteret forlager, overtas av den midlertidige kommunale koronastasjonen, hvor alle som lurer på noe angående luftveissymptomer som sår hals, hoste og så videre bes om å henvende seg.

Koronastasjonen har ikke fått noe telefonnummer per dags dato. Krisestaben vil opplyse om dette så fort de har det klart.

Han påpeker at grunnen til at det for tiden tas få koronatester, ikke er mangel på tesetutstyr, men på grunn av faren for falske positive og falske negative tester, samt at en test ikke vil ha noen konsekvens fordi de som merker symptomer skal i karantene uansett.

Ordføreren opplyser at det er ingen stor pågang for å bli testet. Det foreligger heller ingen nye prøvesvar.