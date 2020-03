Folk i hjemmekarantene er ute og går tur - er det greit?

Nyheter

Opdalingen erfarer at det i Rennebu er observert mennesker som nylig er kommet hjem fra utlandet, og som automatisk er satt i hjemmekarantene, men som likevel er ute og går tur.

Er dette innafor?

Hold deg hjemme

Kommuneoverlege i Rennebu, Arne Opdahl, sier at i følge retningslinjene fra folkehelseinstituttet, så er dette ikke greit.

- Selv om det å gå tur kanskje ikke er det verste folk gjør i utgangspunktet, må vi alle, uansett om vi bor i byen eller på landsbygda, følge rådene fra folkehelseinstituttet. Og disse sier at er man i hjemmekarantene, så skal man holde seg hjemme, sier han.

Ellers gjentar kommuneoverlegen oppfordringen, som altså ikke kan gjentas ofte nok, om at vi alle har et ansvar, og at vi til enhver tid må følge folkehelseinstituttets retningslinjer.

- Alle må ta ansvar

Ordfører Ola Øie kommenterer på generelt grunnlag, at folk selv må ta ansvar for sine handlinger i kampen mot koronasmitten.

- Folk må ta ansvar og tenke smittevern. Det er viktig å unngå å smitte seg selv, og ikke minst å unngå handlinger som kan medføre risikoen med å smitte andre. Folk må skjønne at alle må ta ansvar for å stanse utbredelsen av dette viruset, sier han med ettertrykk på alle.

På helsenorge.no finner vi retningslinjer folk skal forholde seg til om de er i karantene.

Hjemmekarantene er definert som:

Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Hjemmekarantene omfatter å