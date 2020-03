Trapper opp koronainnsatsen over hele landet - nå lanserer de koronavettreglene

Nyheter

- Selv om de fleste av oss ikke er smittet av covid-19, er vi alle rammet av viruset på en eller annen måte, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i Røde Kors.

Mange er i karantene, andre er bekymret for smitte eller usikre på hvordan de skal forholde og oppføre seg. Røde Kors lanserer derfor Koronavettreglene.

- Det har vært mye fokus på smittevern, og hvordan man skal forholde seg til smitteoverføring. Samtidig er det viktig at vi tar vare på sosiale bånd og både egen og andres mentale helse, sier Apeland.

Koronavettreglene er utarbeidet i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og det internasjonale Røde Kors´ råd for psykososial krisehjelp. De gir påminnelser og retningslinjer, på linje med fjellvettreglene.

Koronavettreglene:

1. Følg myndighetenes råd til enhver tid, og husk at rådene kan endres på kort varsel. Bruk bare sikre kilder for informasjon om viruset og sykdommen, sjekk helsenorge.no.

2. Vår oppførsel kan redde liv. Ta ansvar for å unngå smittespredning. Vær nøye med håndhygiene og hold minst en meters avstand fra andre mennesker. Respekter reglene for karantene.

3. Aksepter egne og andres følelser, vi reagerer forskjellig i stressede situasjoner. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise.

4. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å takle en stresset situasjon. Håndter følelsene dine på en sunn måte.

5. Hold kontakt med venner og familie på telefon, epost eller sosiale medier, hvis du ikke kan være i kontakt med dem fysisk.

6. Vis omsorg og ta spesielt kontakt med noen du tror kan oppleve ensomhet. Ikke gå på besøk til noen som er i karantene eller isolasjon.

7. Viruset kan ramme alle. Du må ikke bidra til at frykt for viruset fører til stigmatisering av enkeltmennesker eller grupper.

8. Ta vare på deg selv. Spis sunt, vær i aktivitet og få nok søvn også om du jobber hjemme eller er i karantene. Gi deg tid til å koble av med film, bøker eller annet. Ikke bruk all tid på å følge med på sykdomsnyheter.

9. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser utenfor eget hjem. Ikke dra på hytta eller annen reise. Det kan spre smitte og overbelaste lokal beredskap og helsetilbud.

Her kan man laste ned og skrive ut reglene.

En rekke tiltak

Røde Kors i Norge gjennomfører nå en rekke tiltak for å unngå at smittespredning svekker den frivillige beredskapen, og er beredt til å bistå myndighetene ved behov. I Trøndelag har distriktene satt felles kriseledelse for å håndtere situasjonen.

– Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset, sier Apeland.

Røde Kors har allerede iverksatt strenge smitteverntiltak for ansatte og frivillige, og vedtok denne uka ytterligere grep for å kunne opprettholde en beredskap og fylle rollen som støtteaktør for norske myndigheter, samt sørge for at sårbare grupper blir ivaretatt. For å være best mulig forberedt til å hjelpe i Trøndelag har det blitt satt felles kriseledelse for de to Røde Kors-distriktene i fylket.

Opprettholder kapasiteten

– Vi følger utviklingen tett, og hjelper lokalforeninger med å legge planer for samarbeidet med sin kommune, eller som i mange tilfeller iverksette planer som allerede er lagt, sier Thomas Enoksen, leder for distriktsstyret i Sør-Trøndelag Røde Kors. Mange dører blir stengt og møter avlyst for å begrense smittefare og ha friske frivillige når Røde Kors blir bedt om å bistå myndighetene.

– Vår søk- og redningskapasitet opprettholdes og det jobbes med å utrede hvordan våre lokale frivillige kan bistå sine kommuner og lokale helsemyndigheter ved behov. Vi er i løpende kontakt med myndigheter om behovet for bistand, både på kort og lang sikt, sier Steinar Lian, leder for distriktsstyret i Nord-Trøndelag Røde Kors.

- Et særskilt ansvar

– Røde Kors er en viktig del av Norges beredskap, så vi gjør alt vi kan for å unngå smittefare og samtidig sørge for at våre mer enn 40 000 frivillige rundt om i landet kan være tilgjengelig i sine lokalsamfunn, sier Lian.

For å unngå at ansatte og frivillige utsettes for smittefare og dermed blir satt ut av spill, er det over hele landet innført hjemmekontor for alle ansatte. Alle større møter og samlinger for ansatte og frivillige gjennomføres via video eller telefonkonferanser, utsettes eller avlyses de neste månedene.

– Røde Kors har et særskilt ansvar for å bidra til at smitten ikke spres videre. Vi jobber tett mot mange mennesker, også de som er spesielt utsatt, og må ta kraftige grep i dugnaden som nå må gjøres for å begrense koronaviruset i Norge. Det er svært viktig at alle gjør sitt for å stoppe denne epidemien, understreker Lian.