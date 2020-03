Kriseledelsen i Rennebu med nye, strengere tiltak i kampen mot koronasmitten

Nyheter

Kriseledelsen i Rennebu har mandag ettermidag sittet sammen i et tre timer langt møte. Konklusjonen etter møtet kan du lese i sin helhet i nedenstående pressemelding.

Ytterligere en person har fått påvist koronasmitte Vedkommende var en del av bryllupsfølget, hvor det har blitt påvist smitte tidligere.

Nye retningslinjer for hvem som skal testes for koronasmitte Hvis man får symptomer mens man er i karantene skal man isolere seg til man har vært symptomfri i sju dager.

Kommuneoverlegen i Rennebu kommune fatter følgende vedtak etter møte i kriseledelsen i kommunen 16. mars 2020:

"For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, gjør kommuneoverlegen søndag 16.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.20 og gjelder til og med 26.03.20.

2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. Rennebu kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise. Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjelder per 16.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Personer som eventuelt dagpendler i egen bil til nabokommune til Rennebu innenfor noen av de nevnte områder i punkt 4, unntas fra forbudet.

De personer dette gjelder innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i nabokommunen. Dvs at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder dirkete til/fra hjemmet/jobbsted.

Reisende som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner, gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 16.03.2020, og gjelder inntil nytt vedtak er fattet".

Slutt på oppkjørte skiløyper i hytteområder

Ordfører Ola Øie undrstreker alvoret i situasjonen, noe som blant annet medfører at skiløyper i de populære hytteområdene Nerskogen og Gisnåsen ikke lenger vil bli kjørt opp.

- Vi er fortsatt i en meget alvorlig situasjon, men i denne situasjonen vil vi skryte av dere alle sammen. Rennbyggen viser igjen stor dugnadsånd og vi får mange henvendelser der dere tar initiativ til tiltak som vil hindre smitte i kommunen vår. Når vi skriver 16. mars, er det fortsatt ingen som har påvist smitte og vi har cirka 25 i karantene grunnet reise.

Som et ledd i å begrense antall turister og fritidsbeboere til Rennebu, har kriseledelsen besluttet at det ikke skal kjøres opp skiløyper på Nerskogen og Gisnåsen/ Gisnadalen. Av samme årsak oppfordres det også til at hytteveier ikke brøytes.

Tar grep mot uønskede hyttegjester Ordfører Ola Øie vil gjøre det mindre tilrettelagt for hyttefolk i kommunens mest befolkede hyttefelt.

I ny forskrift som gjelder for hele landet, er det viktig å igjen påpeke det som gjelder fritidseiendommer; «§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.

Utenbygds forbys opphold på fritidseiendommer

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistret, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

- Vi ber dere igjen innstendig om å rette dere etter dette pålegget. Kommuneoverlegen har gjort vedtak om at folk som har innreise fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet automatisk skal i 14 dagers karantene med tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars, understreker Ola Øie.

Unntak gjelder dagpendlere til og fra Rennebu.

- Personer som eventuelt dagpendler i egen bil til nabokommune til Rennebu innenfor noen av de nevnte områder i punkt 4 ovenfor, unntas fra forbudet. De personer dette gjelder, innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i nabokommunen. Det vil si at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder dirkete til/fra hjemmet/jobbsted, opplyser Øie.

Koronatelefon

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på fhi.no og helsedirektoratet.no, har vi opprettet en informasjonstelefon som er åpen hverdager 08.00-15.30.

Har du spørsmål om testing, karantene, lokale bestemmelser osv. ring tlf. 72 40 25 57.

- Rennebu kommune sender også ut informasjon på sms. Denne mottar du hvis du har registrert ditt telefonnummer på et gårds- og bruksnummer i Rennebu. Til slutt vil vi fortsatt minne alle om at det er denne dugnaden som kan stoppe viruset. Stå på, så klarer vi dette sammen. Ha omsorg for hverandre - på avstand, er beskjeden fra ordfører Ola Øie.