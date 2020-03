Stortingspartiene er enige om krisepakke

Nyheter

Samtlige partier på Stortinget er enige om krisepakke, opplyser en sentral kilde til NTB.

Partilederne møttes til en ny runde med forhandlinger mandag morgen klokken 08:15. Like før klokken ni ble det klart at opposisjonspartiene var enige om krisepakken.

– Det kommer til å gjøre hverdagen litt mindre vanskelig, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Opposisjonen på Stortinget har vært opptatt av å bedre situasjonen for dem som blir permittert, slik at de slipper en brå reduksjon i inntekten. Også sykepenger og omsorgspenger har vært en del av diskusjonen, samt situasjonen for selvstendig næringsdrivende.

Etter at regjeringens krisepakkeforslag ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Ansatte som blir permittert vil få 20 dager full lønn, opplyser nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, på en pressekonferanse mandag morgen, skriver TV 2.

Opposisjonen la frem sin krisepakke mandag morgen, og lover å gi spesielt lavtlønnede det de kaller en mer sosial krisepakke.

– Det vil bety en tryggere og mer forutsigbar hverdag etter endt permittering, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.