Trapper ned hjemmetjenestene

Nyheter

Mandag opplyste krisestaben i Oppdal at hjemmetjenesten trapper ned. Enhetsleder for hjemmetjenestene, Lill Wangberg, forsikrer om at dette ikke gjelder for de som trenger helsehjelp.

- Alle som har behov for helsehjelp vil fortsatt få den hjelpen de trenger. Det er ingen som skal lide noe nød. Dette dreier seg om den praktiske hjemmehjelpen, som driver med husvasking og slike ting. Dette er noe mange av brukerne også ønsker, på grunn av situasjonen vi er i. Så fort koronaviruset er overvunnet, vil driften gå tilbake til normalen, sier Wangberg til Opdalingen.

Hun benytter anledningen til å berolige leserne med at hjemmetjenesten jobber knallhardt for å begrense smitten både blant ansatte og brukere. Vi følger alle de reglene som er gitt.

- Vi gjør så godt vi kan med de ressursene vi har, og er nøye på å følge alle prosedyrer rundt hygiene og slike ting. Vi har full forståelse for at dette er en krisesituasjon, slår hun fast.

Ytterligere en person har fått påvist koronasmitte Vedkommende var en del av bryllupsfølget, hvor det har blitt påvist smitte tidligere.

Disse skiløypetraseene får oppkjørte spor framover Oppdal kommune har besluttet hvilke skiløyper som skal vedlikeholdes med nytråkkede spor i tiden som kommer.