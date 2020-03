Ytterligere en person har fått påvist koronasmitte

Nyheter

Ordfører Geir Arild Espnes forteller på en pressebrief mandag ettermiddag at de har fått ytterligere tre svar på tester som har blitt gjort. Ett av de svarene kom tilbake som positivt. Dermed er ytterligere en person koronasmittet i Oppdal. Ordføreren opplyser om at vedkommende var en del av bryllupsfølget.

- Dette betyr at vi fortsatt har kontroll. På de andre testene som har blitt gjennomført så har vi ikke fått noen positive svar. På mange måter er dette en forsåvidt heldig situasjon og på denne måten har vi kontroll på viruset. Vedkommende er satt i karantene, sier han.

Espnes sier at de også har tatt prøver av folk utenfor bryllupsfølget. Men at ingen har så langt testet positivt.

Skalerer ned hjemmetjenesten

Når det kommer til hjemmetjenester, så vil hjemmesykepleien være litt begrenset, men alle skal få den hjelpen de trenger.

- Når det gjelder hjemmehjelpene tar vi nå ned tjenesten og utfører kun nødvendige renholdsoppdrag, sier ordføreren og legger til at han ikke har mer informasjon om hva det vil bety for tilbudet til de som trenger det.

Sjekker hytter

Hytteturister har vært et hett tema de siste dagene. Espnes sier at hyttene begynner og tømmes for folk og at det er satt i gang et arbeid med å se etter hyttene for folk.

- Vi organiserer dette så fort vi får det til. Vi er i gang i Storlidalen, Stølålia og Åmillom, sier han.

Det nye korona-legesenteret er også i gang. Han sier at det har kommet flere henvendelser i løpet av dagen.

Ber ungdom om å holde seg unna store folkemengder

Ungdomsrådsleder Ola Vollan var også med på pressebriefen. Tidligere i dag la han ut en video på Facebook-siden til ordføreren i Oppdal. Her snakket han om ungdom og sosiale sammenkomster.

- Jeg vil sterkt fraråde ungdommen i å møtes i store sammenkomster. Nå som skolen er stengt, så gir det ungdom en mulighet til å møtes. Men det er ikke lurt å møtes i store sammenhenger. Spesielt ikke å ha fest med mange deltakere. Det øker risikoen for smitte og det siste vi trenger er ungdom som blir smittet og syke, sier Vollan.

Han oppfordrer ungdommen til å følge rådene fra helsemyndighetene.

- Har det vært et problem her i løpet av helga at ungdom har samlet seg?

- Ikke som vi vet om, sier Vollan.

- Vi vet at det har vært et problem mange andre plasser og derfor ønsker vi å være på ungdommen her i Oppdal, sier Espnes.