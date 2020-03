Fikk mer enn det dobbelte av utropspris og nå blir praktbygget gjenreist et annet sted i bygda

Nyheter

I og med bygging av ny E6 i Rennebu, har det lenge vært kjent at det flotte skytterhuset i Gammelstødalen må vike for fremskrittet. Bjørn Inge Haugset i Rennebu skytterlag opplyser mandag ettermiddag at huset nå er kjøpt av Voll Flerbrukshus AS.