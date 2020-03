De første får skattemeldingen onsdag – men koronaviruset påvirker hjelpen du kan få

Nyheter

Skatteetaten skal sende ut skattemeldingen som planlagt, på flere forskjellige datoer. Men publikumsmottakene på skattekontorene er stengt inntil videre.

I tillegg vil all veiledning over telefon skje fra hjemmekontor, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Dette gjør vi for å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattemeldingen sendes ut over flere datoer fra onsdag 18. mars fram til tirsdag 31. mars. Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnsmottakere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende. Man kan søke om utsettelse fram til 30. april, dersom situasjonen krever det.