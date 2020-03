Koronastatus i Rennebu: 150 i karantene, men fortsatt ingen smittede

Nyheter

Det er tidligere blitt kjent at en lærer ansatt i kulturskolen i Rennebu er smittet av koronaviruset. Vedkommende er ikke bosatt i kommunen, så det er fortsatt ingen med bostedsadresse Rennebu som har fått påvist smitte.

Ingen i Rennebu er smittet

Det er til gjort det som kan gjøres i forhold til å informere deltakere og publikum som var tilstede i Rennebuhallen om situasjonen. Kommuneoverlege Arne Opdahl opplyser at det er snakk om cirka 150 personer som var i Rennebuhallen denne aktuelle kvelden.

- Samtlige tilstede er ilagt 14 dager karantene med tilbakevirkende kraft, hvilket betyr at karantenetiden utløper førstkommende torsdag klokken 24.00, sier han.

Samtlige som var tilstede på kulturarrangement må i karantene Alle som overvar årets BKM/UKM i Rennebu må i hjemmekarantene etter at en person er smittet av koronaviruset.

Kriseledelsen i Rennebu har i dag, onsdag, hatt et av sine jevnlige møter, og ordfører Ola Øie opplyser følgende:

Frivillig innsats

- Vi har hatt møte med Rennebu frivilligsentral, og vi ber nå om at alle som kan bidra om å kontakte sentralen. De har allerede gjort en formidabel innsats, og nå ber vi spesielt folk med helsefaglig bakgrunn om å ta kontakt med frivilligsentralen, så vil de koordinere oppgaver.

Rennebu kommune jobber med løsninger for tilsyn av hytteområdene i bygda.

- Dette gjør vi i og med de generelle innskjerpingene i forhold til bruken av hytta, sier Øie.

Næringslivet:

Som en konsekvens av virusutbruddet, er det oppstått store utfordringer, også for næringslivet. Her er det Nasjonalparken Næringshage og Maren Brevik fra Rennebu Næringsforening, som vil bistå etter beste evne.

- Næringslivet i Rennebu bes ta kontakt med Maren hvis det er behov for bistand eller du har spørsmål, sier Øie.

Til ungdommen:

Ola Øie kommer med en spesiell oppfordring til sine unge sambygdinger. Han har full forståelse for at tiden kan bli lang, nå når skolearbeidet foregår hjemmefra, og alt av organiserte aktiviteter er stanset.

- Jeg har full forståelse for at dette er en krevende tid, også for dere. Vær derfor kreativ. Spesielt i sosiale medier kan dere finne på konkurranser og andre kreative tiltak. Jeg blir gjerne med på slike konkurranser, bare ting roer seg noe mer ned, sier han.

Optimist:

Til slutt vil ordfører Ola Øie nok en gang rose rennbyggen for måten de så langt har taklet situasjonen vi er inne i.

- Jeg vil rette en stor takk, og skryte av alle som bidrar - og har forståelse for at ting er annerledes i hverdagen enn det vi er vant til. Jeg er fortsatt optimist, og dette klarer vi sammen, sier han.