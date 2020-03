Reduserte åpningstider fører til permitteringer

Nyheter

Totalt 70 ansatte fra faghandelsbutikker i Coop Oppdals tre kjøpesentre, Domus Oppdal, Domus Støren og Domus Tynset, blir omfattet av permitteringer som følge av omsetningssvikt og nedgang i kundetrafikken.

- Det er den ekstraordinære situasjonen hele nasjonen er inne i som vi må ta konsekvensene av sier administrerende direktør i Coop Oppdal, Morten Erik Stulen, i en pressemelding.

Som følge av blant annet reiseforbudet for hytteturister opplever faghandelsbutikkene en betydelig nedgang i antall besøkende. Opdalingen skrev i går at Domus Oppdal reduserer åpningstidene for sine faghandelsbutikker. Dagligvarebutikkene opprettholder ordinære åpningstider.

Dette medfører at Coop Oppdal ser seg nødt til å permittere totalt 70 ansatte i større eller mindre grad. Dette omfatter om lag 30 årsverk.

- Det er trist, men dessverre en nødvendig beslutning å ta. Vi er nødt til å tilpasse driften av butikkene til nedgangen i omsetning og antall kunder, sier personalsjef Cecilie Nitter, som sendte ut permitteringsvarslene i løpet av tirsdagen.

Åpningstidene på Cafe og faghandelsbutikkene i Domussentrene blir mandag – fredag fra klokken ti til 18 og lørdag til klokken 16.

Følgende butikker er omfattet av permisjoner:

Domus Oppdal:

Kafe Klau§ulen

Skin Tonic

Match

Sport 1

Hus og hjem

Norli/Leker

Gull og gaver

Power

Domus Tynset:

Power

Byggmix

Norli/Leker

Domuskafeen

Gull& Gaver/Skin Tonic

Hus og hjem

Domus Støren:

Kafe Staurin,

Gull og sølv

Norli/Leker

4Ladies & Men

Sport 1

