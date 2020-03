Samtlige som var tilstede på kulturarrangement må i karantene

Nyheter

Tirsdag kveld ble det kjent at en av kulturskolelærerne i Rennebu som var til stede under årets BKM/UKM i Rennebuhallen, er testet positivt på koronaviruset. Vedkommende er ikke bosatt i Rennebu.

Kommuneoverlegen har derfor besluttet at samtlige som var til stede i kultursalen i Rennebu, kvelden den 5. mars, må i 14 dagers karantene, med tilbakevirkende kraft, altså regnet fra datoen arrangementet fant sted.

Dette skulle da bety, at karantenetiden er over allerede torsdag kveld.

Eksakt hvor mange som var til stede under kulturmønstringa i Rennebuhallen i begynnelsen av mars, er usikkert, men salen var godt fylt opp, så her snakker vi uansett om et betydelig antall personer.

Det understrekes at ingen som var til stede på kulturmønstringa trenger å teste seg, med mindre de har symptomer på viruset.

Merker du symptomer, bes du ringe koronatelefonen i Rennebu 72 40 25 57

Kriseledelsen i Rennebu møtes hver dag, og sitter onsdag morgen i møte. Det har så langt ikke lyktes Opdalingen i få en kommentar av kommuneoverlege Arne Opdahl.