Ett barn og en voksen i Rennebu har fått påvist smitte

Nyheter

Kommuneoverlegen har torsdag kveld mottatt beskjed om at koronavirus er påvist i Rennebu. Viruset er påvist i to personer bosatt i kommunen, og det er et barn og en voksen som er smittet, skriver Rennebu kommune på sin nettside.

"Begge har moderate symptomer og er i isolasjon sammen med sine familier. Kriseledelsen er samlet og nødvendige tiltak er satt i verk etter planer og forordninger", opplyser kommunen.

Det er satt i gang smittesporing og ytterligere smitteverntiltak, blant annet varsling av de dette angår.

Høie forbyr opphold på hytte utenfor hjemkommune Helseminister Bent Høie (H) forbyr opphold på hytte utenfor hjemkommune. Det blir ingen dispensasjonsmuligheter.