Oppbemanner koronasenteret

Ordfører Geir Arild Espnes sier til Opdalingen at de har testet ytterligere elleve personer til. Tre prøver har kommet tilbake og alle var negative. Prøvene er tatt av personer som deltok eller servert i bryllupet. Samtlige er i eller har vært i isolasjon. Det har ikke blitt avdekket noen nye tilfeller av koronasmitte blant gjestene.

- Jeg vil påpeke at vi ikke har testet noen barn. I tillegg har vi prøver inn som vi ikke har fått svar på, men her vil det komme et svar senere, sier han.

- Hvor godt er det å kjenne at man har kontroll på viruset og smitte?

- Det er kjempegodt å kjenne på. Jeg er temmelig sikker på at vi har kontroll på situasjonen, men jeg understreker at det kan være smitte vi ikke har sett. Men selv om vi har kontroll, så vil vi likevel fortsette med de tiltakene og rådene som er gitt, sier han.

Diskuterer grensestenging

Et tema som krisestaben nå har diskutert, er grensestenging.

- Flere kommuner rundt oss har gjort det. En av restriksjonene som kommuner har gjort er at folk sørfra skal ikke ha innhold her uten å gå i karantene. Dette er noe vi diskuterer, sier han.

Oppbemanner på koronasenteret

Ordføreren sier at åpningen av koronasenteret har fungert slik som de har tenkt.

- Der vil vi nå oppbemanne og organisere det enda bedre. Det har fungert slik vi hadde tenkt. Det er drevet av en ivrighet for å det til. Vi ønsker at det skal være mulig å jobbe under gode forhold og vil legge til rette for det. Innsatsen som legges ned er helt enorm, sier Espnes.

Ordføreren er hundre prosent sikker på at vi vil se en effekt av de tiltakene som er iverksatt.

- Dette er en virusinfluensa som vi har ventet skulle komme. Men selv om situasjonen er svært ulykksalig, så er jeg optimist. Jeg ser at samholdet blir bedre, tilliten blir bedre og dugnadsånden lever i beste velgående. Jeg tror også den digitale løsningen får en oppblomstring. Jeg tror også denne situasjonen gjør at folk tenker seg mer om, sier Espnes.