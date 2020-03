250.000 har fått skattemeldingen

Nyheter

– De to første dagene mottok rundt 250.000 personer beskjed om at skattemeldingen deres er tilgjengelig. Mange flere prøver å logge seg på skatteetaten.no, og de kommer da til en side der de får beskjed om at skattemelding deres ikke klar ennå, sier kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe i Skatteetaten til NTB.