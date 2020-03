Nyheter

Fredag ble det vedtatt at alle personer som tar opphold i kommunene Oppdal og Rennebu etter reiser utenfor kommunegrensene, skal ta 14 dagers karantene.

Nå blir det innreisebegrensninger i Oppdal og Rennebu Ordførerne i Rennebu og Oppdal er dypt bekymret for den nye «hytteforskriftens» påvirkning på smittespredningssituasjonen.

Det finnes også dem som nylig har kommet hjem fra utlandet, og som her har vært litt usikker på om de skal henvende seg noe sted etter dette.

- Det er her vi skal vise at vi er medmennesker

Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes sier at man ikke trenger å melde seg, men at hver og enkelt har et ansvar for å følge disse retningslinjene. Han forteller lørdag at dette gjelder uavhengig av om man kommer fra andre kommuner eller om man har vært i utlandet.

- Uansett om man har vært i andre land eller kommer fra en annen kommune, skal man i 14 dagers karantene, forteller han.

Dette iverksettes fra klokken 12:00 lørdag, og ordføreren minner om at alle har et ansvar for å følge reglene selv, dersom man er i denne gruppen.

- Dette baserer seg på solidaritet med de utsatte. Det er her vi skal vise at vi er medmennesker, utdyper Espnes.