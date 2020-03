- Når ting kan være kjipt og dagene blir lange, så ønsker vi å formidle at de ikke er alene

Nyheter

Alle barn og ungdommer i Oppdal skal ha mulighet til å få tak i noen å snakke med, stille spørsmål eller få informasjon. Skolehelsetjenesten opplyser at de er her selv om skolene er stengt.

- Siden vi ikke kan ha «Åpen dør» på skolen, har vi «Åpen telefon» i stedet. Ta kontakt med oss på våre jobbmobiltelefoner. Send oss en melding eller ring om det er noe du vil snakke- eller spørre om, vi svarer på hverdager mellom kl. 09.00-15.00. Alle barn og unge i Oppdal kan ringe til oss, også ungdom som ikke går på skolen og barn som ikke har startet på skolen enda, skriver skolehelsetjenesten på kommunens nettsider.

Spre budskapet

Helsesøster Susanne Kroken sier til Opdalingen at de ønsker å spre budskapet om at de sitter med åpen telefon, etter at hverdagen ble snudd på hodet, forrige torsdag.

- Dette er nytt for oss alle og det er ikke rart at mange blir engstelig og redd. For noen vil denne situasjonen føre til mer kaos, stress og store bekymringstanker, som igjen kan gå utover søvnen for eksempel. Det er utrolig viktig at vi viser at vi er her for barn, ungdommer og foreldre. I slike situasjoner som dette er det utrolig viktig å snakke med noen om de tankene og følelsene man har, sier hun.

- Vi er bare åtte tastetrykk unna, legger helsesøsteren til.

- Hvordan har responsen vært så langt etter at tilbudet ble lansert?

- Enkelte har faste avtaler som vi følger opp og har tatt kontakt med allerede. Men etter at vi gikk ut med informasjonen i går, så har vi fått flere henvendelser. Både fra foreldre og elever, sier hun.

- Mange savner skolen og hverdagen

- Hva er det ungdommen sitter inne med i denne situasjonen?

- Det kan være mange forskjellige ting. En del av henvendelsene går på tanker og spørsmål rundt koronaviruset. Mange lurer også på når skolen kan starte igjen, for de savner skolen og hverdagen sin, sier hun.

Helsesøsteren sier at det er viktig å lytte til ungdommen.

- Det er også utrolig viktig å skryte av ungdommen vår. De gjør en god innsats; de holder seg hjemme, er opptatt av god håndhygiene, og de holder avstand til andre. Ungdommene gjør også en viktig samfunnstjeneste når de lytter og følger de gode rådene vi får fra myndighetene våre, sier hun.

Men i en situasjon som dette, hvor skoler og andre sosiale møteplasser er stengt, så er det mange som vil kjenne på at det kan være tøft å være hjemme.

- Det er barn og ungdom i dag som ikke har det så bra hjemme fra før, og denne tiden her kan være ekstra vanskelig for de. Vi tenker spesielt på de barna og ungdommene. Det er derfor det er så viktig at de som sitter der hjemme, og har behov for det, skal ta kontakt med oss. Vi ser også at flere andre hjelpetelefoner har økt opp tilgjengeligheten sin og det er kjempebra, sier hun.

- Husk å glede hverandre

I tillegg til at helsesøstrene er tilgjengelig på telefon, er de også på sosiale medier. På Instagramkontoen "Oppdal_hfu" er de også aktiv og deler informasjon.

- Her gir vi dem muligheten til å svare på spørsmål, dele tips, og hjelpe hverandre. Når ting kan være kjipt og dagene blir lange, så ønsker vi å formidle at de ikke er alene. Prøv å gjør gøye ting i denne perioden, finn på noe som du ellers ikke ville funnet på, og som får tiden til å gå. Bruk naturen, frisk luft og aktivitet hjelper også for å holde seg frisk. Husk å glede hverandre i denne tiden, det er viktig, sier Kroken.