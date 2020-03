NAV: - Bruk digitale løsninger

Nyheter

- Vi vil hjelpe alle som trenger det, men for å unngå smittespredning må publikum i størst mulig grad benytte seg av våre digitale tjenester, sier direktør Bente Wold Wigum i NAV Trøndelag i en pressemelding.

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger har alle NAV-kontorer i Trøndelag iverksatt tiltak for å begrense smittefaren både for besøkende og ansatte. Blant annet er det innført hjemmekontor for mange ansatte. Planlagte møter gjennomføres via telefon eller videoløsninger. Det er også etablert ordninger med vakttelefon i stedet for drop in-besøk.

Dette opplyser NAV Trøndelag i pressemeldingen.