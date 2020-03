Ingen nye er smittet i Oppdal

Nyheter

Varaordfører Elisabeth Hals forteller til Opdalingen at det er totalt 62 personer som har blitt testet for koronasmitte i Oppdal.

- Det er fortsatt seks som er smittet og de andre prøvene vi har tatt, er negative. Det er status per nå, sier hun.

God kontroll

Hun forteller at det har kommet en del henvendelser på forskriften som kom på fredag og i helga.

- Det har vært en del telefoner. Jeg tror ikke det er mange som har lest vedtaket når de ringer. Men det er slik at om du reiser ut av kommunen og overnatter en annen plass, så skal du ha karantene i 14 dager når du kommer hjem. Er du tilreisende så forbys du å overnatte i kommunen, sier Hals.

Varaordføreren forteller at de har god kontroll på de seks koronatilfellene de har i kommunen.

- Mange opplever at vi har strengere restriksjoner enn nasjonale myndigheter. Vi vil prøve på å begrense muligheten for smitte i Oppdal. At vi velger å gå i gang med strenge tiltak med en gang, gjør at vi håper å kunne ønske hytteoppdalingene fortere tilbake, sier hun.

Debatten om folk skal få dra på hyttene sine eller ikke har versert de siste dagene. Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

Nye skjerpende tiltak: Tilreisende får ikke overnatte i Oppdal Krisestaben gjør nye skjerpende grep for karantene- og oppholdsbestemmelsene i Oppdal kommune i forbindelse med koronasituasjonen.

- Vi er nå i en fase som er kritisk og uoversiktlig. Vi har hyttefolk fra store byer som har mye folk, som Trondheim, Molde og Kristiansund og da er det større sjanse for at de kan dra med seg smitte. Den dugnaden vi i Oppdal kan bidra med, er å holde oss friske, sier Hals.

Tilværelsen ble snudd på hodet

- Hvordan vil du beskrive den første tiden i denne situasjonen?

- Den kom veldig plutselig. I det ene øyeblikket feiret vi kvinnedagen og dagene etter ble hele tilværelsen snudd på hodet. Det er ingen som kan dette fra før av og det er ingen som har en fasit på hvordan vi skal håndtere dette. Vi ble kastet ut i det med en gang og vi måtte ta stilling til mange ting på en gang, sier Hals.

Politisk ledelse i kommunen har delt seg opp, hvor den ene halvparten har jobbet hjemmefra ei uke, mens den andre halvparten har vært på rådhuset.

- Den siste uka har jeg jobbet hjemmefra, samtidig som jeg har hatt hjemmeskole og ei i barnehagealder. Det har ikke vært en enkel kombinasjon, så all honnør til de som får til hjemmeskole på en skikkelig måte, sier hun.

- Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og SMS hele dagen. Selv om det er hektisk, så lærer vi utrolig mye av situasjonen vi står i. Teamet vi har jobbet godt sammen og fungerer veldig bra, sier hun.

For tidlig å si noe om hvordan påska blir Det er kun to uker til påska, men ordfører i Oppdal Geir Arild Espnes sier at det er altfor tidlig å si hvordan påska blir enda.