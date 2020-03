To vogntog involvert i sammenstøt på Rv3 i Rennebu

Nyheter

Nødetater rykket torsdag ettermiddag ut etter melding om et trafikkuhell på Rv sør for Innset.

Politiet i Trøndelag opplyser på Twitter at det er snakk om to vogntog som har hatt et sammenstøt.

Det skal ikke være snakk om personskader.

Kjøretøyet på vei nordover skal ha kommet over i feil kjørebane og vært i kontakt med vogntoget på tur sørover. Ett av kjøretøyene er i følge politiet ikke kjørbart etter sammenstøtet.

Politiet melder om mye nedfall på veien etter uhellet. Veitrafikksentralen er varslet og sender entreprenør til stedet.

Det er ikke meldt om trafikkale problem etter sammenstøtet mellom to vogntog på Rv3, sør for Innset i Rennebu.