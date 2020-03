Dette er karantenereglene i din kommune

Nyheter

Under torsdagens formannskapsmøte ble karantenereglene for Oppdal vedtatt. Her gjøres det noen små endringer på det regjeringen selv oppfordrer til.

- Tidligere hadde vi karantene ved utreise for egne innbyggere, så om du for eksempel satte deg i bilen og kjørte til Molde, da måtte du i 14 dagers karantene når du kom hjem. Det har vi nå gått bort fra, sier varaordfører Elisabeth Hals til Opdalingen.

Regjeringen ønsker på sin side at familiemedlemmer av folk med påvist koronasmitte skal kunne dra på hytta, som et unntak i det som ellers er et totalforbud fra å dra på hytter i andre kommuner. Dette vil ikke Oppdal kommune ha noe av.

- Vårt vedtak er en skjerpelse av det regjeringen har lagt til grunn, ved at vi ikke ønsker at familien til smittede skal komme hit.

I tillegg til torsdagens vedtak, bes folk følge rådene til folkehelseinstituttet.

Tiltak i Rennebu

I Rennebu ble vedtakene knyttet til innreiserestriksjoner fra fylkene sør for Dovre videreført fra 26. mars og gjeldende frem til og med 2. april klokken 18.00.

Vedtak om inn- og utreiserestriksjoner samt overnattingsforbud videreføres fra 28. mars til og med 2. april kl. 18.00. Disse periodene kan forlenges i tråd med Regjeringens øvrige restriksjoner.

Vedtakene gjøres av kommuneoverlegen med hjemmel i Smittevernloven.

Begge vedtakene åpner for unntak for personer i samfunnskritiske stillinger, pendlere osv.

Er du i tvil om hvordan disse vedtakene vil påvirke deg og din hverdag? Vi har samlet en rekke spørsmål og svar her, i tillegg kan du ta kontakt på koronatelefonen telefon 72 40 25 57, Servicetorget eller på kommunens Facebook-side.

Under kan du lese Folkehelseinstituttet sine råd:

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller som siste 14 dager har vært i utlandet.

Hva hjemmekarantene innebærer

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis du får noe av dette, skal du isolere deg hjemme til minst ett døgn etter symptomfrihet. Ved behov for helsehjelp, ring legen og informer om at du er i hjemmekarantene.

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

* Skal ikke gå på skole eller jobb.

* Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke

* Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.

* Skal ikke ta offentlig transport.

* Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand

* Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

* Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, og ikke er i det som er definert som nærkontakt, skal ikke være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Varighet av hjemmekarantene:

* Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.

* Husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19 må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.

* Personer som har reist utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst

* Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

I tillegg kommer altså disse punktene, som ble vedtatt av formannskapet torsdag 26. mars med fem stemmer (Sp, KrF og Venstre) mot to (Ap og Høyre):

1. Personer som ikke bor fast eller har sitt arbeidssted i Oppdal, forbys å overnatte i kommunen.

Det gjøres unntak for personer som har eldre og/eller syke familiemedlemmer boende i kommunen, og som kommer til Oppdal for å ivareta disse.

Det gjøres videre unntak for barn/fosterbarn/foreldre/fosterforeldre som overnatter i kommunen for å gjennomføre fastsatt samvær/oppholdstid etter barneloven/barnevernloven.

Det oppfordres til at de grupper det er gjort unntak for tar særlig hensyn til å begrense smittespredning ved å unngå unødvendig kontakt med andre.

2. Vedtaket trer i kraft 27.03.20 klokka 12.00 og avløser kommuneoverlegens vedtak av 20.03.20. Dette innebærer også at karanteneplikten for de som etter dette vedtaket er satt i karantene oppheves. Vedtaket gjelder til 03.04.20 klokka 12.00.

FHI har følgende råd til de som sitter i hjemmeisolering:

* Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.

* Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.

Følg med på symptomer:

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

Ring helsetjenesten ved behov for legehjelp. Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, fortell at du har covid-19 når du ringer. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Begrens nærkontakten med andre mennesker:

Dersom mulig, hold minst to meters avstand til de du bor sammen med. Hvis mulig bør du også oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle og egne baderomsartikler.

Hosting og nysing:

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.

Håndhygiene:

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring:

Hjemmet ditt bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.

Varighet av hjemmeisolering:

Hjemmeisolering varer til 7 dager etter du er helt frisk.

Råd til husstandsmedlemmer:

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og skal være i hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Du skal være i karantene frem til isoleringen av den syke oppheves og minimum 14 dager etter karantenen startet. Du bør ikke gå på jobb eller skole. Ikke bruk offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

* Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg

* Før du skal ut av huset

* Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere informasjon.