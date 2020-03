Oppdals første smittetilfelle som ikke kan spores til bryllupet

Nyheter

Fredag formiddag er det blitt kjent at ytterligere to personer har testet positivt for koronaviruset. Totalt er nå 75 personer testet for koronaviruset i Oppdal.

Dette opplyser varaordfører Elisabeth Hals i Oppdal kommune i en pressemelding fredag klokka 12.55.

Det ene nye smittetilfellet er det første som ikke kan spores til det mye omtalte bryllupet. Personen har vært på reise i utlandet.

Ifølge Hals kom vedkommende hjem til Oppdal uten symptomer, og har vært i karantene siden. Etter cirka en uke i karantene utviklet personen symptomer og testet i dag positivt for korona.

Den andre smittede personen hører til den samme grupperingen som ble satt i karantene i forbindelse med bryllupet, forteller Hals.

Totalt seks personer fra Oppdal kommune har nå testet positivt for koronasmitte.