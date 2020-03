Utsetter gebyrer og trekker tilbake løypeforbud

Nyheter

Redusert aktivitet i næringslivet og påfølgende permitteringer av ansatte kan medføre at det blir vanskelig å betale gebyrene på vann og avløp samt eiendomsskatt innen fristen 1. april. Derfor gis det nå en generell utsettelse for lokalt næringsliv. Betalingsfristen utvides med en måned og ny betalingsfrist blir dermed 1.mai. Det vil ikke bli sendt ut ny faktura.

- Vi håper dette kan bidra til å lette situasjonen noe i en utfordrende tid. Ved eventuelle spørsmål knyttet til dette kan du kontakte økonomikontoret på tlf. 72 42 81 00 eller sende e-post til postmottak@rennebu.kommune.no, uttaler varaordfører Marit Bjerkås i en pressemelding.

- Vi oppfordrer samtidig næringsaktørene om å ta kontakt med Maren Brevik i Rennebu næringsforening for spørsmål og dialog rundt situasjonen vi er inne i. Kommunens kriseledelse har faste møtepunkter med Brevik for gjensidige orienteringer og vurderinger av lokale tiltak, sier hun.

For innbyggerne:

Kommunen har nå besluttet at stengingen av enkelte skiløypetraseer i kommunen oppheves. Grepet gjøres for å tilrettelegge for aktivitet for egne innbyggere. Det er som vanlig opp til hver enkelt løypeforening/sporkjører hvilke løyper som blir oppkjørt fremover.

- Onsdagens pressekonferanse fra regjeringen presiserte at max fem personer kan samles samtidig. I Rennebu har vi mange nærmiljøanlegg som er flittig brukt, derfor ønsker vi å minne om denne regelen. Lekeplassene er åpne, men begrensningen på maksimum 5 personer sammen samtidig må overholdes også ute, skriver Bjerkås og avslutter:

Som alltid er jobb nummer en fortsatt å forhindre smitte - et ansvar hver og en av oss har.