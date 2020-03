Ingen alvorlig personskade etter trafikkulykke på E6 - veien er åpnet

Nyheter

E6 ved Halsetløkka Camping i Oppdal er nå ryddet etter trafikkulykken søndag ettermidag.

To personer ble kjørt til legevakt for en sjekk, men politiet opplyser at det ikke skal ha oppstått alvorlig personskade, da to biler var involvert i en trafikkulykke ved Halsetløkka Camping i Oppdal søndag ettermiddag.

I alt fire personer, to i hver bil, var involvert i trafikkulykken.

- Den ene personen klager over litt vondt i kroppen, men det virker ikke som det er snakk om noe alvorlig, opplyste operasjonsleder hos Politiet i Trøndelag, Ebbe Kimo, til Opdalingen tidligere i ettermiddag.

Politiet meldte om ulykken like etter klokka fire, søndag ettermiddag.

Ulykken skjedde på E6 i en 70-sone.

- Det skal være nokså glatt på stedet, men årsaken til ulykken er foreløpig ukjent, sier Kimo.

Det var en stund full stans i trafikken, men begge kjørefeltene er nå ryddet og veien er åpnet igjen.

Politiet i Trøndelag meldte om ulykken på Twitter søndag klokken 16.07.