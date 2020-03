Lokale nyhetsvarsler rett i mobilen

Nyheter

I snart et år har Opdalingen hatt en egen nyhetsapp for iPhone. Nå har appen også kommet i en Android-versjon. Appen, som heter Opdalingen nyheter, vil i hovedsak speile nettavisa Opdalingen.no. Appen ligner på Adresseavisens nyhetsapp, og vil nok være gjenkjennelig for mange.

Pushvarsel

I tillegg til nyheter har appen en varslingsfunksjon, som gjør at du kan få pushvarsel når det skjer noe vesentlig i vårt område. For eksempel vil du få varsler om det er noen nye koronatilfeller i Oppdal eller Rennebu, eller om det kommer nye retningslinjer for karantene.

Appen er dessuten svært driftssikker, og for abonnenter vil den være en god måte å lese Pluss-artikler på nettavisa uten påloggingsproblemer.

Egen app for eAvisa

Fra før har Opdalingen en app for eAvisa, Opdalingen eAvis. Du finner begge appene i App Store eller Google Play for androidtelefoner.