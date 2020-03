Viderefører lokale vedtak frem til 2. april

Nyheter

Etter regjeringens pressekonferanse søndag ettermiddag, der det til slutt ble enighet mellom partene om en ny veileder for kommunene om lokale karanteneregler, var det en viss spenning i om Rennebu kommune ville videreføre sitt lokale vedtak om inn- og utreiserestriksjoner, samt overnattingsforbud.

Enighet om lokale karanteneregler – til slutt Etter mye fram og tilbake ble regjeringen til slutt enig med NHO, LO og KS om formuleringene i en ny veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

Lokale tiltak virker

- Ja, det gjør vi, sier ordfører Ola Øie etter mandagens møte i kommunens kriseledelse.

Øie forteller at kriseledelsen diskuterte veiledningen fra regjeringen, og mener at denne gir kommunen anledning til å opprettholde tidligere vedtak. Vedtekter som fra før er vedtatt for Rennebu, vil derfor fortsatt gjelde, foreløpig frem til 2. april.

- Vi ser at dette har hatt virkning. De karantereglene som tildels er sterkt kritisert, virker i Rennebu, sier han, og viser blant annet til at smitten fra to personer som kom fra Oslo, er stanset i kommunen.

Bekymret for næringslivet

I mandagens møte i kriseledelsen, ble også den utfordrende situasjonen næringslivet er inne i, diskutert. Kriseledelsen er i tett dialog med næringslivet, og følger situasjonen nøye.

- For Rennebu kommunes side, er det de nasjonale retningslinjene som først og fremst har berørt næringslivet. For oss er hyttefolket det største tapet, sier han, og roser samtidig Rennebu Næringsforenings leserinnlegg som ble publisert i Opdalingen sist lørdag.

- Vi er avhengige av hverandre og hyttefolket beriker bygda vår på alle vis Rennebu Næringsforening ber i dette leserbrevet om at vi alle viser omtanke og respekt for hverandre, og at vi oppfører oss ordentlig - ikke minst på sosiale media.

- Jeg er helt enig med Ivar Langklopp og næringsforeninga. Nå ser vi hvor avhengige vi er av fritidsbeboerne, sier han.

De lokale tiltakene, som er noe mer restriktive enn det regjeringen ønsker, er viktige for å ha best mulig kontroll på smittespredningen.

- Det går egentlig på alt, fra smitterisiko og til de helseressursene vi har i Rennebu. Små kommuner er også de mest sårbare, sier ordfører Ola Øie.