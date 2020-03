Øremerker 100 millioner kroner til koronadugnad

Nyheter

- Vi kjenner alle på et savn i disse dager. Idrettshallene er tomme, konsertlokaler er stengt, cuper er avlyst og de fleste oppdrag er kansellert. Blir det hornmusikk i gatene 1. og 17 mai? Vi vet ikke enda. Koronakrisen rammer hardt, og den synes å bli langvarig. Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats for å støtte opp om lokalsamfunnene i Midt-Norge, , sier banksjef Frøydis Aalberg Jacobsen i Sparebank 1 SMN og fortsetter:

- Derfor setter vi av 100 millioner kroner fra fjorårets overskudd og øremerker den til frivilligheten. Når samfunnet, som er vår største eier, står overfor en krise, er det viktigere enn noen gang at vi stiller opp for de som rammes. Vi har is i magen også i denne krisen, og hjelper folk og bedrifter så godt vi kan gjennom denne krevende tiden.

Søk om støtte

Banken ønsker både å støtte tiltak som bidrar til å spre hjertevarme gjennom krisen, og aktiviteter som kommer lokalsamfunnet til gode også når hverdagen har normalisert seg.

I første omgang oppfordrer banken lag og foreninger til å søke om økonomisk støtte. Innen kort tid vil det også bli lansert et nytt utviklingsstipend for frilansere, gründere og andre som vil utvikle en kunstnerisk, kreativ eller forretningsmessig idé. Du søker på banken sine hjemmesider.

Lyser opp hverdagen

Gjennom våren ønsker banken å bidra til kulturopplevelser i hele regionen. Blant annet vil de utfordre artister til å være med på dugnaden ved å lyse opp hverdagen til folk som i disse dager må holde seg der de bor.

- Ved å oppsøke sameier, borettslag og institusjoner kan folk få med seg musikken uten å bryte reglene fra myndighetene. Dette er tiden for å stille opp for hverandre, og ta vare på hverandre.

I tillegg inviterer Sparebank 1 SMN folk i Midt-Norge til å komme med forslag til hva pengene bør brukes til. Hva er det viktigste banken kan gjøre for å hjelpe lokalsamfunnene i Midt-Norge? Er det støtte til frivillige lag og foreninger, møteplasser for gründere eller tilrettelegging for ny vekst og utvikling?

- Alle utfordres til å delta i dugnaden. Ingen idé er for liten og ingen visjon for stor, avslutter Jacobsen.