- Det er regjeringen som har har vedtatt hytteforbudet, ikke Oppdal kommune

Nyheter

Varaordfører Elisabeth Hals (V) opplyser til Opdalingen at de har mottatt flere meldinger om at det er flere som later til å tro at det er Oppdal kommune som har bestemt at folk ikke kan tilbringe påsken på hyttene sine.

- Vi vil minne om at det faktisk er regjeringen som har vedtatt hytteforskriften som forbyr opphold på hytte utenfor egen kommune. Vi har fått meldinger i forskjellige kanaler fra folk som ønsker at vi skal gjøre om på hytteforbudet. Men det er ikke vi som har innført det og det er greit å få adressert hvor bestemmelsen ligger, sier hun.

Det Oppdal kommune har gjort i tillegg er å si at de ikke tillater personer som deler husstand med noen som har påvist koronasmitte å komme på hyttene sine slik unntaket i regjeringens forslag åpner for.

- Sjansen er stor for at de som deler husstand med noen som er smittet kan være smittet selv. Det er et scenario vi ikke ønsker at de skal kunne ta med seg smitten til hytta, sier hun.

- Hva tror du er grunnen til at så mange misforstår hvor forbudet kommer fra?

- Det er en del kommuner som har egne skjerpende bestemmelser oppå de nasjonale retningslinjene. Så jeg tror folk rett og slett blir forvirret. Det er over 120 kommuner som har hatt skjerpende bestemmelser og da har det nok oppstått en del forvirring, sier hun.

Hun opplyser om informasjonssiden om korona som kommunen har på sine hjemmesider. Her finner folk siste informasjon om saken og ofte stilte spørsmål om saken.