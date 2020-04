Nyheter

Årets påske vil bli annerledes enn hva man er vant til i Oppdal og Rennebu. To store hyttekommuner i Trøndelag skulle egentlig bugnet over av hyttefolk, mye folk i skisporet og lange køer i matvarebutikkene. Slik vil det ikke bli i år. Koronasituasjonen setter sitt preg på kanskje den største sesongen for de to kommunene.