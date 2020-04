Disse smitteverntiltakene videreføres

Nyheter

Her er regjeringens smitteverntiltak som gjelder fra 13. april.

* «Regjeringen fortsetter «slå ned-strategien» i kampen mot koronasmitten

* Skoler og barnehager holder stengt i hele landet også etter påske. Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

* 27. april: Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

* 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte.

* Regjeringen opphever forbudet om å overnatte på hytta fra 20. april

* 20. april: Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern.

* 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak.

* Større idretts- og kulturarrangement forbys fram til 15. juni.

* Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Følgende tiltak, vedtatt 12. og 24. mars, videreføres:

* Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

* Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

* Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

* Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres. Men foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis.

* Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, ved grensen, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

* Kontrollen ved interne grenser i Schengenområdet forlenges.

* Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

* Alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand.

* Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

* Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt.

* Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

* Kollektivtransport opprettholdes.