Får langt færre henvendelser om korona

Nyheter

- I Oppdal er det fortsatt utført 86 tester, der åtte har testet positivt. Av disse er det nå kun en person som fortsatt har symptomer. Vi har stått på stedet hvil en stund og situasjonen er veldig oversiktlig nå som vi går inn i påska. Så er vi litt spent på om den er like oversiktlig når vi går ut av påska, sier varaordfører i Oppdal, Elisabeth Hals (V), til Opdalingen.

Færre henvendelser

At pandemien foreløpig er under kontroll i Oppdal, vises også på antall henvendelser som mottas av koronaklinikken.

- Det har blitt langt færre henvendelser, enn det var for en tid tilbake. Det er ikke like mange som har behov for å testes, lenger.

Derfor har kommunen valgt å holde koronaklinikken stengt i påska. Oppdal vil fortsatt ha både egen luftveislegevakt og vanlig legevakt gjennom hele påska, men klinikken vil ikke være bemannet.

- Dette gjør vi for å spare det overarbeidede personalet. Det er ikke ventet stor aktivitet på senteret, uansett, sier Hals.

- Opp til regjeringen

Frem til klokken 12 onsdag (8. april) ringer du din fastlege, om du trenger kontakt med helsepersonell. Etter den tid ringer du det faste legevaktnummeret, 116 117.

- Hva tenker krisestaben om å eventuelt åpne skoler og barnehager igjen etter påske?

- Det er regjeringen som stengte skolene og de som må åpne dem igjen. Det vil de sikkert informere om på onsdagens pressekonferanse. Vi ser at det kan være ulike behov rundt om i landet. Kanskje kan skolene på bygda åpne tidligere enn skoler i for eksempel Oslo. Jeg tror vi kommer til å gå litt over påske, før det eventuelt skjer.

- Ikke kjempeskummelt

Hun mener det er et litt sammensatt bilde som avgjør når skolene og barnehagene bør åpnes igjen.

- Vi har akkurat nå tilsynelatende lite smitte i Oppdal, så jeg ser ikke på det som kjempeskummelt å åpne. Det er også en del sårbare barn rundt omkring, som sikkert hadde hatt godt av å komme tilbake på skolen. Her må det gjøres en helhetsvurdering. Men vi vil heller vente litt for lenge, enn å åpne for tidlig, slår hun fast.

Hals sier vi ser at effekten av de strenge tiltakene har vært god på nasjonalt plan.

- Antall innleggelser har gått ned og vi har ikke fått den bratt stigende kurven av smittede som andre land har fått.