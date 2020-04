- Vi blir klare til å ta i mot elevene, men først skal det bli godt med påskeferie

Nyheter

Rektor ved Rennebu EnSpire skole, Heidi Reitås Sæther, sier at skolen er beredt til å ta i mot elevene igjen om to og en halv uke. Hun er glad for at de får tid på seg etter påske, slik at de er best mulig forberedt til å gjenopprette en tilnærmet normal skolehverdag for ansatte og elever.