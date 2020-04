- En utfordring å sende de aller minste tilbake til skolene og barnehagene

Nyheter

Onsdag holdt krisestaben i Rennebu et siste møte før de aller fleste går ut i påskeferie.

Kommunalsjefen kuppet onsdagens møte i kriseledelsen Kommuneoverlegen ble overrasket av spesialdesignet gave og er nå eier av det som sannsynligvis er landets første koronagenser.

- Det som er kommunisert, er at formannskapet viderefører det vedtaket vi gjorde tidligere. I tillegg gikk vi gjennom regjeringens pressekonferanse fra i går ettermiddag. Hos oss var en eventuell gjenåpning av barnehager og skoler var et bredt tema, sier ordfører Ola Øie og forsetter:

- Der venter vi fortsatt på noen retningslinjer fra staten, som vi vil sette oss inn i før vi tar en helhetsvurdering og en endelig beslutning.

Retningslinjene går blant annet på det med smittevern i barnehager og skoler.

- Regjeringen uttaler at de ønsker å åpne opp skolene for de aller minste. Nå er det kanskje de yngste som er mest nær hverandre og kanskje ikke skjønner dette med smittevern, så det ser vi på som en utfordring. Vi må forsikre oss om at vi har et system på plass til å hanskes med dette, så det blir trygt og godt for foreldre og unger å komme tilbake til skolen og barnehagen, før vi åpner. Det er veldig viktig. Dette er ting vi skal se nærmere på og diskutere i krisestaben, når rundskrivet fra staten kommer, sier Øie.

Det er ikke lagt opp til at det skal kunne tas nye koronatester i påska.

- Hvis noen føler ubehag eller symptomer på smitte, må de nesten ta kontakt med legevakta (tlf: 116 117).

- Hva er dine planer i påska?

- Dette blir nok en spesiell påske, også for ordføreren. Jeg kommer sannsynligvis til å være rimelig på alerten i tilfelle det skulle skje noe i forbindelse med koronasituasjonen. Ellers får jeg bare prøve å samle krefter og få et lite avbrekk, etter det som har vært en rimelig hektisk periode. Jeg håper sola stikker fram litt, så det blir fint å dra på en liten skitur og spise litt kvikklunsj, om ikke annet. Ellers blir jeg nok stort sett hjemme. Det oppfordres fortsatt til at folk reiser så lite som mulig.

Til slutt benytter Øie anledningen til å ønske innbyggerne en god påske og repeterer samtidig en oppfordring han mener ikke kan gjentas nok ganger:

- Dette blir en annerledes påske, men liv og helse må alltid komme først. Det må vi alle huske. Vi må unngå de turene som strengt tatt ikke er nødvendige. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå å sette oss selv og andre i smittefare.