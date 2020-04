Ordføreren med påskehilsen

Nyheter

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, minner om at forbudet mot å dra på hytta er et nasjonalt forbud. Øie understreker samtidig at vi alle opplever en helt annerledes påske i år enn det vi er vant til.

Som vertskap for en stor hyttekommune, tenker han mye på de som ikke får den hyttepåska de så gjerne ville hatt.

- Hyttefolket er med og bidrar til et sosialt og flott miljø i Rennebu. Nå er de ikke her, og det er veldig spesielt, ekstra spesielt når det er påske. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til kommunen vår når ting normaliserer seg, men når vi ser hvor fort smitten kan bre seg, er det viktig og riktig med strenge tiltak, sier han.

Øie ber også alle om å respektere oppfordringen om i størst mulig grad å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

- Dette er nasjonale forbud og retningslinjer som ikke kan gjentas ofte nok. Jeg vil samtidig skryte av kreativiteten folk viser, og alt de finner på. Jeg skal selv ha hjemmepåske i år, så den blir annerledes for meg også. Oppfordringen er at vi alle lager det så koselig rundt oss som vi får til i den situasjonen vi er i, så jeg vil ønske alle sammen en spesiell og god påske, sier Ola Øie.

- Koronaviruset har ikke tenkt å ta ferie, sier Ola Øie i sin påskehilsenvideo, takker alle for innsatsen de legger ned, og understreker at det er viktigere enn noen gang å stå sammen og holde kontakten.