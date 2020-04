Her patruljerer politiet i hyttefeltet

Nyheter

Avdelingsleder ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen, fortalte tidligere i vår at den lave aktiviteten under koronakrisen friga en del tid for politiet til å patruljere, blant annet i hyttefeltene.

Her patruljeres de lokale hyttefeltene Politiet holder øye med våre lokale hyttefelt, mens hytteeierne er bedt om å holde seg hjemme.

Siden har oppdalspolitiet lagt ut flere oppdateringer på sine Facebook-sider om patruljeringen.

Så langt har alt tilsynelatende vært stille og rolig i hyttefeltene i Oppdal, men politiet ønsker å vise at de fortsatt er ute og forsøker å betrygge de, som i forbindelse med koronasituasjonen bes om å holde seg hjemme, om at deres eiendommer får stå i fred.

- Vi får inn meldinger om uønsket aktivitet - Folk er flinke til å melde fra om de ser noe mistenkelig, sier politibetjent Geir Stenkløv.