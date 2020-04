Ordføreren viderefører overnattingsforbudet

Nyheter

Med delegert myndighet fra kommunestyret har ordføreren forlenget kommunestyrets vedtak fra 3. april angående overnattingsforbud i Oppdal kommune.

Dette betyr at personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av covid-19-viruset forbys å overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune.

Vedtaket trer i kraft klokken 12:00 fredag 10. april og varer til samme tid fredag 17. april.

- Dette gjør vi fordi det ikke er noe som er endra, dermed viderefører vi tiltakene. Jeg har snakket med de andre som jobber med denne situasjonen og vi ble enige om at det ikke var noen grunn til å ikke videreføre overnattingsforbudet, sier ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, til Opdalingen.

- God kontroll

Han påpeker at koronasituasjonen nå er veldig stabil i Oppdal og at det ikke er noen nye smittetilfeller eller andre koronarelaterte hendelser å rapportere om.

- Det virker som det blir en rolig påske og jeg føler vi har god kontroll. Dette er et tiltak vi gjør for å dempe den smittekurven regjeringen snakker, slik at den blir så slakk som overhodet mulig.

De siste dagene er det varaordfører Elisabeth Hals som har vært mest aktiv som leder av krisestaben.

- Jeg pratet med Elisabeth i går kveld og også hun sa at det har vært veldig rolig. Det ser bra ut i landet for øvrig, også, med et reproduksjonstall på 0,7. Jeg sa, da vi snakket sammen tidligere, at det ville være veldig bra om vi fikk reproduksjonstallet til å være lavere enn 1.

Med uttrykket «reproduksjonstall» menes antallet personer de som får påvist viruset smitter.

Siterer Churchill

- Likevel må vi følge nøye med. Plutselig begynner tallene å stige og da må vi kanskje iverksette strengere tiltak igjen.

Espnes er opptatt av å påpeke at regjeringens veileder gir rom for lokale tiltak, selv om regjeringen aller helst ser at sentrale oppfordringer følges.

- Av og til er det lokale forskjeller, som gjør at det må gjøres lokale avveiinger. Hos oss er det ikke selve smittebiten som er det mest vesentlige, men at vi unngår å påføre helsevesenet vårt et større trykk enn de har kapasitet til å takle, konstaterer ordføreren.

Han advarer folk mot å tro at de lave reproduksjonstalene betyr at vi nå ser enden på koronakrisen, med å sitere sir Winston Churchill:

- Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

