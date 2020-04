Tatt for kjøring uten førerkort

Nyheter

Klokken 01:05 kom politiet over en bil i Oppdal sentrum, som de stanset for kontroll. Det viste seg at føreren ikke hadde førerkort. Vedkommende ble anmeldt for forholdet, skriver politiet i Oppdal på sine Facebook-sider.

Bileier var passasjer, men fylte ikke vilkårene til å være ledsager. Bileier ble derfor også anmeldt for å ha overlatt bilen sin til en person som ikke var skikket til å kjøre den.

Ellers fortsetter politiet å patruljere hyttefeltene på utkikk etter ugagn. Så langt har alt vært stille og rolig.