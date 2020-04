Uvanlig mye snø gir stor sjanse for stor vårflom

Nyheter

- Vi må sørge for å være godt forberedt, oppfordrer vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

I år er det stor sannsynlighet for stor vårflom i innlandselver over hele landet, på grunn av uvanlig mye snø i fjellet. Sannsynligheten for stor flom er aller høyest i Nord-Norge, men er høyere enn normalt også for en del vassdrag på Østlandet. Hvor stor vårflommen faktisk blir er helt avhengig av været framover de kommende ukene og månedene.

- Hvis det varsles flom i ditt område, bør du sørge for å sikre eiendom og gjenstander som er utsatt. Du kan også bidra til å redusere faren for lokale oversvømmelser, for eksempel ved å sørge for åpne stikkrenner, kummer og kulverter slik at vannet får fri passasje. Flere gode råd finner du på varsom.no, der du også kan abonnere på varsler om flom og andre naturfarer, opplyser NVE-direktøren i en pressemelding.