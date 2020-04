Uværet skaper problemer - deler av Rennebu uten strøm og internett

Nyheter

Værforholdene har medført at deler av Rennebu er uten strøm, mens samtlige Vitnett-kunder i kommunen er uten internett.

Nettbruddet gjelder alle Vitnetts kunder i Rennebu i aksen fra Nerskogen (Granasjøen) ned mot Voll, Grindal og tilbake opp til Berkåk, Ulsberg og Innset.

- I tillegg vet jeg at mange av kundene sør i Rennebu, rundt Ulsberg, også er uten strøm. Værforholdene har ført til at det er strømbrudd i området rundt Innset trafo, muligens er ette forårsaket av trefall på høyspent- og fiberlinjen. Dette medfører at Vitnetts kunder i Rennebu-området har mistet nettforbindelsen, sier Stig Otto Strand i Vitnett til Opdalingen.

Strand påpeker at feilrettingstid «dessverre er ukjent», og at det avhenger av hvor raskt Tensio sine operatører kommer seg til bruddstedet, samt tilgangen på nødvendig utstyr.

- Vi vet fortsatt ikke hva som er årsak til bruddet, men hvis det for eksempel er et tre som har falt ned over høystentledningene, så henger fiberen på samme de stolpene. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta. Vi ber om forståelse for at værforholdene skaper utfordriber, både for mannskap og utstyr.

Vitnett er i kontinuerlig kontakt med strømleverandør Tensio, som for tiden driver med feilsøk, og nettleverandøren rykker også ut selv for å prøve å lokalisere feilen.

Tidligere søndag la Oppdal everk ut melding på Facebook om at et tre hadde bevegd seg inn på høyspenten og forårsaket strømbrudd i Drivdalen.

- Hvis ikke strømmen virker, så virker ikke internett heller. Vi har reservestrøm så vi kan drive nettet en liten stund, men ikke på timevis, sier Strand.

Full oversikt over hvor i Trøndelag det er strømbrudd finner du på Tensio sitt strømløskart.