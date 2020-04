Kraftig vind og uvær stenger flere veier

Nyheter

Uværet som slo inn over Trøndelag i stor kraft søndag ettermiddag, har ført til at flere veier måtte stenge. E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uværet.

Også fylkesvei 6516 Vognill - Nerskogen, på strekningen Vognill - Hoel er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Trøndelag fylkeskommune meldte søndag kveld om vanskelige kjøreforhold mange plasser i fylket, samt flere meldinger om trær som er veltet over veger.

- Avpass farten etter forholdene, er politiets anbefaling.

I tillegg er det betydelig skredfare i Trollheimen.

- Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme. Fortsatt kraftig vind og snøbyger vil danne ferske fokksnøflak i leområder. Mange heng vil kunne ha ustabile fokksnøflak mens været står på og noen heng vil kunne gi store, naturlig utløste skred. Spesielt klassiske skredbaner med store, høytliggende leområder mot Ø og S er utsatt. Det ventes å komme mest nedbør i Sunndalsfjella, skriver varsom.no på sine sider.