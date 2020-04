Nyheter

Vegtrafikksentralen Midt melder på Twitter at fylkesveg 6514 mellom Lønset og Storlia stenges fra i kveld 20:00 på grunn av rasfare.

Ny vurdering vil bli tatt i morgen formiddag.

Både E6 over Dovrefjell og Nerskogsvegen har vært stengt i forbindelse med uværet som har herjet det siste døgnet. E6 over Dovrefjell er nå åpen for trafikk.