Sju av åtte som har fått påvist koronasmitte er helt friske

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) sier i en pressemelding at påska har vært rolig.

- Det har vært lite folk på hyttene, selv om dagsturer har vært tillatt, sier han.

Ingen nye smittetilfeller

Per dags dato er det blitt gjennomført 88 koronatester i Oppdal. Ingen prøver har kommet tilbake som positive.

- Sju av åtte som testet positivt på korona er helt friske, sier ordføreren.

Han opplyser om at luftveissenteret har hatt mellom 1-4 undersøkelser hver dag, så nær som to dager i påska. Det har vært telefonhenvendelser til lege med ansvar hver dag.

- Kommuneoverlegen vurderer en eventuell videreføring av luftveisenteret etter 1. mai, ut fra hvordan behovet er, sier Espnes.

Søkt om å få starte opp med alpintreninger ved OVS

Førstkommende mandag er det planlagt at barnehagene skal åpne igjen.

- Det er imidlertid gitt mulighet for en litt myk oppstart. Barnehagene bestemmer hvordan dette gjøres. Det kommer en nasjonal veileder for dette på torsdag. Skolene 1-4 trinn åpner 27. april. Skolene er i ferd med å gjøre seg klar for dette, sier Espnes.

- Det er også søkt Oppdal kommune om anledning til å starte alpintrening/undervisning ved Oppdal videregående skole. Dette undersøkes nærmere. Det er åpnet for organisert trening sentralt så lenge alle smitteverntiltakene blir fulgt (dette gjelder hygiene, tetthet og antall).

Stenger rådhuset ut måneden

Videre sier ordføreren at hjemmekontor i Oppdal kommunes administrasjon videreføres for aktuelle grupper ut april. Enhetslederne gjør vurderinger. Ny vurdering av hjemmekontor som arbeidsform gjøres ved utgangen av april.

Rådhuset holdes stengt ut april.

- Det vurderes fortløpende om behov for et beredskapssenter. Med dette menes en plass hvor smittede kan isoleres hvis de ikke har anledning til å få dette til heime, eller har utsatte personer boende sammen med seg, sier Espnes.

Han opplyser om at krisestabsmøter blir heretter en gang per uke.