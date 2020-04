Viderefører lokalt vedtak til 22. april

Nyheter

Et enstemmig formannskap i Rennebu vedtok onsdag å videreføre smittevernrestriksjonene i Rennebu kommune frem til og med 22. april.

Formannskapet mener det var riktig og viktig å innføre strenge, lokale vedtak i Rennebu fra og med 16. mars, gjeldende fra 10. mars. I perioden fra 16. mars og en stor uke fram i tid, ble det avdekket totalt 5 smittetilfeller av covid-19-viruset i kommunen. Mange ble i denne perioden både satt i karantene og hjemmeisolasjon.

Har full kontroll

- Kommunen har hatt full kontroll på smittesporingen ved alle de 5 smittetilfellene, uttaler formannskapet.

Formannskapet innser at situasjonen for næringsliv og enkeltpersoner i Rennebu nå er sterkt preget av sentrale vedtak og forordninger, og viser til følgende eksempler som fortoner seg som viktigst:

Vedtak av 12. mars som stengte ned alle skoler og barnehager, frisørsalonger, tannklinikker, begrensninger for overnattingsbedrifter og serveringssteder med videre. Lista var lang og spesifisert, og er blitt utvidet.

19. mars kom forbudet mot overnatting på fritidseiendom utenfor egen kommune, med unntak for familiene til koronapositive pasienter som kunne overlates til seg selvl, mens familien med usikker smittestatus kunne bo på fritidseiendommene rundt i norske hyttekommuner. Disse vedtakene er forlenget til 20.april.

God virkning

"Slik situasjonen har forløpt seg lokalt ser vi nå at tiltakene som har vært gjort har hatt god virkning og det er grunn til å tro at tiltakene har hindret videre smittespredning. Med den status vi har med tanke på smitten per i dag, velger derfor formannskapet, på bakgrunn av nasjonale, regionale og lokale helseråd, å gå bort fra enkelte deler av de lokale vedtakene.

Alderssammensetningen i befolkninga i Rennebu er av betydning for den lokale vurderingen av situasjonen og tiltakene som er nødvendig", står det i protokollen etter møtet i formannskapet.

Vedtaket vil derfor ha tiltak som unngår:

¤ Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.

¤ Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

¤ Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.

¤ Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.

¤ Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.

¤ Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften).

¤ Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer og spesialiserte tjenester.

Lokale vedtak

Formannskapet i Rennebu vil på bakgrunn av en helhetsvurdering gjøre følgende lokalt vedtak for Rennebu kommune:

• Kommunens innbyggere innprentes plikten til å ikke utsette seg for smittesituasjoner i eller utenfor egen kommune.

• Det oppfordres på det sterkeste om at utenbygdsboende, inkludert studenter som kommer inn i kommunen fra andre områder, på eget initiativ setter seg i karantene i 14 dager. Dette for å redusere faren for spredning av covid-19-viruset.

• Overnattingsforbud i fritidsboliger i Rennebu kommune for familiemedlemmer til koronapositive pasienter jf. Statens hytteforskrift fra 19.mars 2020 som gjelder til 20.april.